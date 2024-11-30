CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek\'den Seçim İddiası: 654 Belediye Kazanırız

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Bu kez her şeyi bıraktı

Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Sandıktan çıkan iradeye saygı göstermeyen bir iktidar CHP'nin hem genel siyasette hem yerel siyasetteki artan ivmesinden rahatsız olmuş gözüküyor. Artan bir ivmeyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahayı da çok iyi ölçüyoruz. Sürekli ve düzenli olarak anket yapıyoruz. Bugün bir seçim olsa CHP'nin kazanacağı belediye sayısı 414 değil 654 olur" dedi.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemin özelliği bu. Sandıktan çıkan iradeye saygı göstermeyen bir iktidar CHP'nin hem genel siyasette hem yerel siyasetteki artan ivmesinden rahatsız olmuş gözüküyor. Bu anlamda da buldukları çözüm siyasi yöntemlerle değil mahkeme eliyle hukuk eliyle CHP'nin önünü kesmek, onlara dava açmak, belediyelere kayyum atamak, haksız yere soruşturmak. Artan bir ivmeyle çalışmalarımız devam ediyoruz. Sahayı da çok iyi ölçüyoruz. Sürekli ve düzenli olarak anket yapıyoruz. Bugün bir seçim olsa CHP'nin kazanacağı belediye sayısı 414 belediye değil 654 olur."

Ahmet Akın: "Sorunlara çözüm önerilerimizi tek tek dile getireceğiz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise toplantıya ilişkin olarak, "Tam bir birlik ve beraberlik içerisinde 414 belediye başkanımızla genel merkezimizin çağrısı üzerine buradayız. Bu süreçte ortak sorunlarımızı daha da açacağız. Bunların üzerine giderek sorunlara çözüm önerilerimizi tek tek dile getireceğiz" ifadesini kullandı.