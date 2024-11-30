CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'den Seçim İddiası: 654 Belediye Kazanırız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'den Seçim İddiası: 654 Belediye Kazanırız

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, mevcut iktidarın CHP'nin artan gücünden rahatsız olduğunu belirterek, bu durumda partinin kazanacağı belediye sayısının 654'e çıkacağını iddia etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise alınacak ortak çözümler için belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

30.11.2024 11:50  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Sandıktan çıkan iradeye saygı göstermeyen bir iktidar CHP'nin hem genel siyasette hem yerel siyasetteki artan ivmesinden rahatsız olmuş gözüküyor. Artan bir ivmeyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahayı da çok iyi ölçüyoruz. Sürekli ve düzenli olarak anket yapıyoruz. Bugün bir seçim olsa CHP'nin kazanacağı belediye sayısı 414 değil 654 olur" dedi.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemin özelliği bu. Sandıktan çıkan iradeye saygı göstermeyen bir iktidar CHP'nin hem genel siyasette hem yerel siyasetteki artan ivmesinden rahatsız olmuş gözüküyor. Bu anlamda da buldukları çözüm siyasi yöntemlerle değil mahkeme eliyle hukuk eliyle CHP'nin önünü kesmek, onlara dava açmak, belediyelere kayyum atamak, haksız yere soruşturmak. Artan bir ivmeyle çalışmalarımız devam ediyoruz. Sahayı da çok iyi ölçüyoruz. Sürekli ve düzenli olarak anket yapıyoruz. Bugün bir seçim olsa CHP'nin kazanacağı belediye sayısı 414 belediye değil 654 olur."

Ahmet Akın: "Sorunlara çözüm önerilerimizi tek tek dile getireceğiz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise toplantıya ilişkin olarak, "Tam bir birlik ve beraberlik içerisinde 414 belediye başkanımızla genel merkezimizin çağrısı üzerine buradayız. Bu süreçte ortak sorunlarımızı daha da açacağız. Bunların üzerine giderek sorunlara çözüm önerilerimizi tek tek dile getireceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek\'den Seçim İddiası: 654 Belediye Kazanırız
Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Ahmet Akın, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'den Seçim İddiası: 654 Belediye Kazanırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:17:46. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'den Seçim İddiası: 654 Belediye Kazanırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.