CHP Genel Başkanı Özel'den şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül için anma mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8'inci yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü ve kahraman Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Attığımız her adımda, oturduğumuz her masada, bu ülke için canını feda eden her bir şehidimizin hakkını, mirasını ve cesaretini sonuna kadar koruyup savunacağız."