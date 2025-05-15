CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Cezaevi\'nde tutuklu bulunan İmamoğlu\'nu ziyaret etti Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz ilk günden beri diyoruz.

15.05.2025 17:44
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz ilk günden beri diyoruz. Kanın durması, annelerin ağlamaması, Meclis'in muhatap olması, sürecin şeffaf yürümesi, şehit aileleri ve gazilerin de dışlanmayıp zor durumda bırakılmamaları şartıyla biz 'Terörsüz Türkiye'de varız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra Mehmet Ali Çalışkan ve İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan kadınları da ziyaret ettiğini, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Esila Ayık'ın tahliyesine ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, daha önce herhangi bir suçu olmayan kişiyi cezaevinde tutmanın doğru olmadığını dile getirdi.

İBB soruşturmasında tutuklananlara yöneltilen suçlamaların iftira olduğunu savunan Özel, bazı tutukluların etkin pişmanlık kapsamında ifadeye zorlandıklarını iddia etti.

Özel, terörsüz Türkiye, tutuksuz yargılanma, toplumsal uzlaşının hepsinin birden bir zeminde olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bir taraftan 'Terörsüz Türkiye' derken, Abdullah Öcalan'ın kurduğu parti, PKK partisiyle bir müzakere, bir uzlaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin namuslu belediye başkanlarıyla böyle hesaplaşma olmaz. Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanıyla, onun partisiyle, bu tip bir ilişki içine giremezsiniz. Bugüne kadar demokrasiyi borçlu olduğunuz partiyle çatışma yaşayıp, 45 yıldır terör eylemleri yapan bir partinin kurucusuyla bu süreci götüremezsiniz. Götürürseniz milletin vicdanından döner. Biz ilk günden beri diyoruz. Kanın durması, annelerin ağlamaması, Meclis'in muhatap olması, sürecin şeffaf yürümesi, şehit aileleri ve gazilerin de dışlanmayıp zor durumda bırakılmamaları şartıyla biz 'Terörsüz Türkiye'de varız. Siz de tutuksuz yargılamada var olun. Türkiye'de tansiyon düşsün, borsa çıksın, bu milyar dolarlık rezervler boşu boşuna yanmasın. Daha çok kimse bu işlerden zarar görmesin. Bizim diyeceğimiz, söyleyeceğimiz bundan ibarettir."

Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyelere tapudan tahsis edilen mali kaynakların daha etkin yönetimi için yeni bir yapı kurulmalıdır." ifadesini hatırlatması üzerine Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Belediyelerle ilgili yeni bir yapı kurulması, yıllardır CHP'nin AK Parti'li belediyelerin de şikayetlerini taşıyarak aktardığı bir husus. Şimdi kayyumlar kalkacakken vali, kaymakamların yetkilerini, kayyum yetkilerini bir yere koymaya kalkıyorlarsa bu olacak iş değil. Ama yerel yönetimleri güçlendirmek, onların şeffaf ve adil denetimi bizim en çok isteyeceğimiz iş. O yüzden yerel yönetimlerin denetimi meselelerini geniş, doğru bir zeminde konuşmak lazım ama iyi niyetli konuşmak lazım."

Terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasındaki Lozan Antlaşması'na ilişkin ifadelerin sorulması üzerine Özel, "Bu durumu muhatabına soracaksınız. Ben sürecin bilgilendirilmeyen, herhangi bir tarafında olmayan, mümkün olduğu kadar dışında tutulmaya çalışan ama terörü istemeyen, 'çatışma bitsin' diyen, teröre giden paralar, bu milletin insanlarına, bu ülkeye harcansın isteyen, pozitif, yapıcı, iyi niyetli tarafındayım. Biz kendi pozisyonumuzu tarif ettik. Biz Lozan'ı Türkiye'nin tapu senedi gören, yedi cihana da bunu kabul ettiren taraftayız. O yüzden o meselelerin hepsini AK Parti ve MHP'ye sormak lazım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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