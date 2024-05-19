CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs'ta Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne Katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs'ta Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüş, Kızılay Güvenpark'tan başlayıp Anıtkabir'de sona erdi.

19.05.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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HABER: KADİR DEVİR/ DİLAN KUTLU

KAMERA: UĞUR DEMİRCİ/BERKİN GÜRSOY

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katılıyor. Kızılay Güvenpark'tan başlayan yürüyüş Anıtkabir'de sona erecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkentte binlerce kişi, Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde bir araya geldi. Kızılay Güvenpark'ta başlayan yürüyüşe Gençlik Caddesi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde CHP milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer alıyor. Özgür Özel, Büyük Gençlik Yürüyüşü'nün ardından açıklama yapacak.

Türk bayrakları ve marşlar söyleyerek yürüyen kortejin izlediği güzergahında güvenlik önlemleri alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs\'ta Büyük Gençlik Yürüyüşü\'ne Katıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs'ta Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs'ta Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne Katıldı - Son Dakika
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