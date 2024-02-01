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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi'yi Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi'yi Anma Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi\'yi Anma Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı olan Abdi İpekçi'yi, ölümünün 45. yılında sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla anarak, dürüstlüğü ve gazetecilik ilkelerine olan bağlılığını vurguladı.

01.02.2024 11:33
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarıyken silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi'yi, ölümünün 45. yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmedi, gazetecilik ilkelerinden asla ödün vermedi, dürüstlüğünden kimse şüphe etmedi. Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü Abdi İpekçi'yi karanlık bir cinayetle katledilişinin 45'inci yılında saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi'yi Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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