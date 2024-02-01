CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi\'yi Anma Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarıyken silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi'yi, ölümünün 45. yılında andı.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmedi, gazetecilik ilkelerinden asla ödün vermedi, dürüstlüğünden kimse şüphe etmedi. Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü Abdi İpekçi'yi karanlık bir cinayetle katledilişinin 45'inci yılında saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi puansız göndermek olduğunu söyledi.
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, aday gösterilmemesine tepki göstererek miting düzenledi. Oran, Çeşme için ithal aday istemediklerini belirterek ön seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
Sarıyer'de bir kadın intihar etmek için denize atladı. Akaryakıt istasyonundaki görevli ve vatandaşların yardımıyla kadın kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kadının denizden çıkarılma anları görüntülere yansıdı. Kurtarma anlarını anlatan görevli, kadını ayaklarından tutarak sudan çıkardıklarını söyledi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi'yi Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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