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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi'yi Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi'yi Anma Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi\'yi Anma Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin 45. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Özel, İpekçi'nin dürüstlüğünden ve gazetecilik ilkelerinden ödün vermediğini vurgulayarak, saygıyla anıldığını belirtti.

01.02.2024 12:01
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmedi, gazetecilik ilkelerinden asla ödün vermedi, dürüstlüğünden kimse şüphe etmedi. Milliyet gazetesinin Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'yi karanlık bir cinayetle katledilişinin 45'inci yılında saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin 45. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmedi, gazetecilik ilkelerinden asla ödün vermedi, dürüstlüğünden kimse şüphe etmedi. Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü Abdi İpekçi'yi karanlık bir cinayetle katledilişinin 45'inci yılında saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Abdi İpekçi, Milliyet, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdi İpekçi'yi Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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