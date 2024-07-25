CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Altıeylül Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Altıeylül Belediyesi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin İl Başkanlığınının ardından Altıeylül Belediyesi Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti. Şehirli, Özel ve beraberindeki heyete belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Özel, ekonominin zorluğuna rağmen aday olduklarını ve dayanışma içinde olacaklarını belirtti.

25.07.2024 18:56  Güncelleme: 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: NİSANUR YILDIRIM/ KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BALIKESİR) - Altıeylül Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekonominin zor, borçların çok, Tayyip Erdoğan'ın elinizi, kolunuzu bağlamak için yaptığı hamleleri görüyoruz. Ancak bu şartlar altında aday olduk ve göreve geldik. Elimizden geldiği kadar sizlerle dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin İl Başkanlığınının ardından Altıeylül Belediyesi Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti. Şehirli, Özel ve beraberindeki heyete belediyenin çalışmalarına ilişkin slaytlarla bilgi sundu. Belediyeyi 643 milyon TL civarında bir borç ile devraldıklarını kaydeden Şehirli, "1 Nisan'da bu tablo ile göreve başladık. Sizin verdiğiniz talimat ile kendi mal varlığımızı astık buraya. Şu ana kadar 8 milyon TL'yi aşan bir sosyal yardım verdik" dedi.

Şehirli'nin mal varlığı beyanını inceleyen Özel, "3 tane tarla, 2011 model Ford Fiesta model araba, 2 tane zemin kat daire. CHP'de zemin katta oturan biri belediye başkanı oluyorsa bu parti boş yere 100 yıl yaşamamıştır demek bu" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Balıkesir bizim için çok kıymetli. Sizler örgütümüze, örgütümüz de sizlere emanet. Burası kurulduğundan bu yana ilk defa aldığımız bir belediye. Bundan sonraki süreçte sizin yapacağınız adil, şeffaf ve dürüst yönetim bizim de geneldeki iktidarda da önümüzü açacak. Ekonominin zor, borçların çok, Tayyip Erdoğan'ın elinizi, kolunuzu bağlamak için yaptığı hamleleri görüyoruz. Ancak bu şartlar altında aday olduk ve göreve geldik. Elimizden geldiği kadar sizlerle dayanışma içerisinde olacağız. Halkın desteğinin seçildiğiniz günden bu yana arttığını gösteriyor bu, çok güzel. Önümüzdeki aylarda eylül ayının sonunda yerel yöneticilerimiz ilk karnelerini alacaklar. Eksiğimizi, fazlamızı; güçlü ve zayıf yanlarımızı göreceğiz. Anketlerle düzenli olarak ölçme değerlendirme yapacağız. Hakan Şehirli'nin ve ekibinin de her seferinde bir öncekinden daha iyi bir sonuç alacağnı ümit ediyorum. Balıkesir'e hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Altıeylül, Eylül, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Altıeylül Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 19:47:02. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Altıeylül Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement