CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Altıeylül Belediyesi'ni ziyaret etti

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HABER: NİSANUR YILDIRIM/ KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BALIKESİR) - Altıeylül Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekonominin zor, borçların çok, Tayyip Erdoğan'ın elinizi, kolunuzu bağlamak için yaptığı hamleleri görüyoruz. Ancak bu şartlar altında aday olduk ve göreve geldik. Elimizden geldiği kadar sizlerle dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin İl Başkanlığınının ardından Altıeylül Belediyesi Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti. Şehirli, Özel ve beraberindeki heyete belediyenin çalışmalarına ilişkin slaytlarla bilgi sundu. Belediyeyi 643 milyon TL civarında bir borç ile devraldıklarını kaydeden Şehirli, "1 Nisan'da bu tablo ile göreve başladık. Sizin verdiğiniz talimat ile kendi mal varlığımızı astık buraya. Şu ana kadar 8 milyon TL'yi aşan bir sosyal yardım verdik" dedi.

Şehirli'nin mal varlığı beyanını inceleyen Özel, "3 tane tarla, 2011 model Ford Fiesta model araba, 2 tane zemin kat daire. CHP'de zemin katta oturan biri belediye başkanı oluyorsa bu parti boş yere 100 yıl yaşamamıştır demek bu" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Balıkesir bizim için çok kıymetli. Sizler örgütümüze, örgütümüz de sizlere emanet. Burası kurulduğundan bu yana ilk defa aldığımız bir belediye. Bundan sonraki süreçte sizin yapacağınız adil, şeffaf ve dürüst yönetim bizim de geneldeki iktidarda da önümüzü açacak. Ekonominin zor, borçların çok, Tayyip Erdoğan'ın elinizi, kolunuzu bağlamak için yaptığı hamleleri görüyoruz. Ancak bu şartlar altında aday olduk ve göreve geldik. Elimizden geldiği kadar sizlerle dayanışma içerisinde olacağız. Halkın desteğinin seçildiğiniz günden bu yana arttığını gösteriyor bu, çok güzel. Önümüzdeki aylarda eylül ayının sonunda yerel yöneticilerimiz ilk karnelerini alacaklar. Eksiğimizi, fazlamızı; güçlü ve zayıf yanlarımızı göreceğiz. Anketlerle düzenli olarak ölçme değerlendirme yapacağız. Hakan Şehirli'nin ve ekibinin de her seferinde bir öncekinden daha iyi bir sonuç alacağnı ümit ediyorum. Balıkesir'e hayırlı uğurlu olsun."