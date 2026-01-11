CHP Genel Başkanı Özel, Denizli'de Atatürk Bilim Merkezi'nin Açılışını Yaptı

(DENİZLİ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de partisince düzenlenen mitingin ardından, Selçukbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel, Denizli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde halka hitabının ardından, Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Bilim Merkezi'ne geçti.

Özel, beraberindekilerle, kurdela keserek Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Merkezin, Ege'nin en büyük bilim merkezi olduğunu belirten Özgür Özel, "Atatürk'ün gösterdiği hedefe yürümek için, evren, galaksi, yıldızlar, uzay bilimi, havacılık konusunda çocukların ufkunu açacak, eğitecek, simülasyonlarla bunları gösterecek ve sevdirecek bir bilim merkezi var. Adını da Atatürk Bilim Merkezi koyduk' dediler. İşte bu eseri de bugün açmaya geldik" diye konuştu.

Özel ve beraberindekiler, daha sonra merkezi gezdi. Atatürk Bilim Merkezi, çocukların ve gençlerin bilimle buluşacağı, deney alanları, uzay alanları, uygulamalı öğrenme sınıfları, atölyeler ile çeşitli eğitim programlarının yer alacağı bir merkez olarak hizmet verecek.