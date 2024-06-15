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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin 3'üncü yıl dönümünü kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından paylaştığı mesajında Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Özel'inı mesajı şöyle:

"Bir millet iki devlet olarak gördüğümüz Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin 3'üncü yıl dönümünü kutluyorum."