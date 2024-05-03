CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Basın Özgürlüğü Türkiye için Şarttır - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Basın Özgürlüğü Türkiye için Şarttır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Basın Özgürlüğü Türkiye için Şarttır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajında, basının özgür bir Türkiye için şart olduğunu belirterek, sansürün ve siyasi baskının olmadığı bir ortamın sağlanması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

03.05.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajında; "Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır. Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır. Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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