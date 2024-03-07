CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi İmzaladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te; "Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii birtakım fırsatçılar da bunun üzerinde uzun süre tepindiler" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Kütahya'dan sonra Bilecik'i ziyaret etti. CHP Bilecik İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte belediye başkanları adaylarıyla "Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi" protokolü imzalandı. Bilecik eski Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da Özel'e eşlik etti.
"BİRTAKIM FIRSATÇILAR DA BUNUN ÜZERİNDE UZUN SÜRE TEPİNDİLER"
Özel, İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Yarın 8 Mart ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve CHP olarak kadın kollarımız her 8 Mart'ta olduğu gibi bu 8 Mart'ta da kadın hakları mücadelesinde önemli bir adım atabilmek ve bu konuda bir toplumsal farkındalığı belli bir noktaya çekebilmek için bir çalışma içindeydiler. Biz de bu çalışmayı Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka ile yaptığımız görüşmede yerel seçim gündemiyle birleştirmeyi önerdik. Böyle bir çalışmayı başlattık. Şimdi elimde Türkiye'deki seksen bir ilde ve seçime girdiğimiz 1150 bütün çevresindeki belediye başkanlarımızın tamamının imzalayacağı bir taahhütname bulunuyor. Bu taahhütname Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi.
Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii birtakım fırsatçılar da bunun üzerinde uzun süre tepindiler. Ama dünden bugüne olacak bir şey değil. Aylardır süren bir hazırlık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Elimizde Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde eşitlik politikası var. CHP'li belediye başkanlarının, başta toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirten bunu dokuz madde halinde sıralayan bir taahhütname var. Bu taahhütname her bir belediye başkanımızın başta kadın, erkek arasındaki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğine müdahale olmak üzere her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını, belediye hizmetlerinde kendilerine başvuran vatandaşları hiçbir şekilde ayırmayacaklarını, ırk, mezhep, din, inanç ve siyasi tercih farkı olmaksızın herkese sunulacak eşit hizmetleri taahhüt eden bir belgedir. Bu belgeyi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bugün kadın-erkek eşitliği noktasındaki ve eşitsizliklerle cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadele yönündeki taahhütnameyi imzalayarak beyan ediyorlar."
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