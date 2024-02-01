 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve heyetini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Suat Özçağdaş da katıldı.

01.02.2024 14:29
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Suat Özçağdaş da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Taşcıer, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve heyetini kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:47:33. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement