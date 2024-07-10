CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ziyarette bulundu. Özel, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret ederek plaket takdim etti ve görüşmelerde bulundu.

10.07.2024 18:43
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(SARAYBOSNA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla bugün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş eşlik etti.

Özel'in Saraybosna'daki ilk ziyareti Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'e oldu. CHP Lideri Özel, ardından Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti. Özel, burada ziyaretçi defterini imzaladı. Ardından Heyet Başkanı tarafından kendisine plaket takdim edildi. Özel de CHP'nin heyete hediyesini teslim etti ve şöyle konuştu:

"Burada çok önemli görevler yaptınız. Hepimiz adına çok önemli bir temsili yerine getiriyorsunuz. Ben de bu hediyeyi size CHP ailesi adına büyük bir şükranla takdim ediyorum."

Ardından, CHP Lideri Özel ve Türk Temsil Heyet Başkanı, görüşmeye ikili olarak devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika

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