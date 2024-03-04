CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu milletin hakkını aramasının önündeki bütün engelleri kaldıracağız." dedi.
Özel, Babaeski ilçesinde belediye binası önünde partisince düzenlenen halk buluşmasında, üç dönemdir Babaeski'de belediye başkanlığı yapan Abdullah Hacı'nın rızasıyla adaylıktan çekildiğini ve 3 dönem kuralını uyguladığını söyledi.
Parti olarak dönem kuralı getireceklerini ifade eden Özel, "Dönem kuralını kendi kendine uygulayan, görevi sizin itimadınızın, güveninizin, sevginizin en üst noktasına getirip tam orada bırakan Abdullah başkanımıza partimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. " dedi.
Partilerine desteklerinden dolayı Babaeskililere teşekkür eden Özel, adayları Nuray Öner Polat'a seçimlerde destek istedi.
Babaeski'nin aynı zamanda Alpullu beldesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında açtığı şeker fabrikasına da ev sahipliği yapması nedeniyle önemli bir ilçe olduğunu ancak bu fabrikanın 2018'de iktidar tarafından satıldığını belirtti.
Özel, seçmenlerden 31 Mart'a kadar adaylara ve meydanlara sahip çıkmalarını istediğini belirterek, "1 Nisan'dan sonra nereye çağrılırsanız oraya gelin, barışçı gösterileri kimse 'terör eylemi' diye gösteremez. Bu milleti sindirmeye çalışıyorlar, sinmeyeceğiz. Haklı tepkileri dindirmeye çalışıyorlar, dinmeyeceğiz. Milletin sesini kesmeye çalışıyorlar. Susmayacağız. Biz kazanacağız." diye konuştu.
Özel, STK temsilcileriyle buluştu
Özel, Babaeski ilçesindeki programını tamamlaması sonrası Kırklareli'ne hareket etti.
Burada partisince bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında yaptığı konuşmada Özel, yoğun bir seçim temposu içerisinde olduklarını söyledi.
Seçimlerde tüm adaylarıyla başarılı olmak istediklerini ifade eden Özel, bir önceki seçimde İstanbul'da da önemli bir başarı sergilediklerini belirtti.
31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ın ertesi günü yapacak bir şey yok ama 1 Nisan'ın önceki günü yapacak bir şey var. 31 Mart seçimleri sadece yerel seçimler değil. Yerel seçimler vasıtasıyla iktidara sarı kartı gösterileceğiz." diye konuştu.
Özel, 31 Mart seçimlerinin iktidarın karne alacağı seçim olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Hak arayanlara her zaman destek olacaklarını ifade eden Özel, "Bu milletin hakkını aramasının önündeki bütün engelleri kaldıracağız ama bunun için bu yeni, bu dinamik, bu hak arayan siyasetin önünü açmak için milletin buna sandıkta vize vermesi, destek vermesi lazım." dedi.
Özel, kendisinin muhalefete muhalefet etmediğini yineledi.
Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye İttifakı kurduklarını vurgulayan Özel, "Cumhur İttifakı karşısında gelin ittifak olalım deyince 'Biz tek başımıza gireceğiz' diyenlerin, seçim sonuçlarında 'Kimseye kaybettirmeye niyetimiz yok' derken bir yandan Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaylarımıza kaybettirecek potansiyele ulaşmamaları gerekir." dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu milletin hakkını aramasının önündeki bütün engelleri kaldıracağız - Son Dakika
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmak için Polonya Parlamentosuna karar tasarısı sunacaklarını duyurdu. Tusk, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Tusk, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia'dan AB Komisyonunu Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulamaya çağıran bir karar tasarısını Parlamentoda oylamaya sunmasını isteyeceğini söyledi.
Gümüşhane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, yokuş aşağı hareket ederek 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücü aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araç yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin genel durumu ve son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Terörle mücadele, asayiş operasyonları ve gümrük kaçağıyla mücadele konularında yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik olarak değerlendirilen 75 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 diğer obje bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazasında yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, Destici'nin iyi olduğunu ve yarın taburcu olacağını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın kötü bir başlangıç yaptığını ve maç boyunca çok fazla bir şey oluşturamadıklarını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Kağıthane'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği-Kağıthane Cemevi'ni ziyaret ederek devletin herkese eşit davranması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Alevilere yönelik bir sözün basında yer aldığını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Kavuncu, Kağıthane mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla da bir araya gelerek iki kutuplu yapıya itiraz ettiklerini ve değişiklik istediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?