CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sandığa gitmeye davet etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sandığa gitmeye davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde oy hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sandığa gitmeye davet etti. Özel, soydaşların hak mücadelesi ve demokratik gelecekleri için seçimlerin büyük önem taşıdığını belirtti ve seçimlerin Bulgaristan ve Balkan coğrafyası için hayırlı olmasını diledi.

08.06.2024 20:54
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde oy hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sandığa gitmeye davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yarın Bulgaristan'da yapılacak seçimlere ilişkin bir paylaşımda bulundu. Seçimlerde oy hakkı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sandığa gitmeye davet eden Özel, "Soydaşlarımızın hak mücadelesi ve demokratik gelecekleri için seçimler büyük önem taşıyor. Seçimlerin Bulgaristan ve Balkan coğrafyası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sandığa gitmeye davet etti - Son Dakika
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