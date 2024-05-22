CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Emekli Mitingi için çağrıda bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Emekli Mitingi için çağrıda bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi'ne tüm emeklileri, ailelerini ve emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi davet etti. Özel, emeklilerin sorunları ve talepleriyle ilgili konuşmaların yer aldığı bir videoyu paylaşarak mitinge katılım çağrısında bulundu.

22.05.2024 21:25
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi için çağrıda bulundu. Özel, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla emeklileri, partisinin Pazar günü saat 14.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi'ne davet etti.

Özel, emeklilerin sorunları ve talepleriyle ilgili konuşmalarının, CHP'nin mitinglerine katılan emekli yurttaşların görüntüleriyle birlikte yer aldığı videoyu, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Emekli Mitingi için çağrıda bulundu
Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Emekli Mitingi için çağrıda bulundu - Son Dakika

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