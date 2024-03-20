CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirtti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirtti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirterek, 'Seninle emekliler için emekçiler için kavga edeceğim' dedi. Özel, yapılan haksızlıklar karşısında 'kışkırtmaya' devam edeceğini ve kavgayı emekliler, emekçiler ve esnaf için vereceğini söyledi.

20.03.2024 17:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirterek, "Seninle emekliler için emekçiler için kavga edeceğim" dedi.

Yerel seçimler için çalışmalarına devam eden CHP lideri Özel, partisinin Giresun'da düzenlediği mitingte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini, "emeklileri kışkırtmakla" suçladığını ve kavga etmek istediğini söyledi. Yapılan haksızlıklar karşısında "kışkırtmaya" devam edeceğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Şimdi bana diyor ki, 'Özgür efendi de çıkmış meydanlarda emeklileri kışkırtıyor' diyor. Kardeşim senin bu kadar yaptığın haksızlık emekliyi kışkırtmıyor da bunu söylemem kışkırtıyorsa, kışkırtacağım tabi, anlatacağım tabi. Benimle kavga etmek istiyor. Sürekli sataşıyor, hakaretler, iftiralar... Ona şunu söyledim. Tamam seninle kavga edeceğim ama senin o çok istediğin kimlik siyaseti üzerinden değil, mezhep siyaseti üzerinden değil, o konudan bu konudan değil, ben seninle kavgayı emekliler için vereceğim, emekçiler için vereceğim, esnaf için vereceğim."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirtti
Kaynak: ANKA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirtti - Son Dakika

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