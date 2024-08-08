CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na teşekkür

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya'ya yarı finalde kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı'na teşekkür mesajı yayımladı.

Paris'te kadın Voleybol Milli Takımı'nın yarı final müsabakasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte izleyen Özgür Özel, İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları için teşekkür mesajı yayımladı. Özel X hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sergilediğiniz mücadele, yaşattığınız gurur için teşekkürler Filenin Sultanları. Bize Olimpiyat Oyunlarında bir ilki yaşatan Kadın Voleybol Milli Takımımıza bronz madalya maçında başarılar diliyorum."