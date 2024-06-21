(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden, anız yangınında hayatını kaybedenler için şu mesajı paylaştı:
"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında meydana gelen anız yangınında yaşamını yitiren 5 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anız Yangınında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?