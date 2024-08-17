CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Aydemir Akbaş için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Aydemir Akbaş için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Aydemir Akbaş için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren oyuncu Aydemir Akbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

17.08.2024 19:40
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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli oyuncu Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, iki gün önce yakınları tarafından evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren oyuncu Aydemir Akbaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli oyuncu Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Aydemir Akbaş için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Aydemir Akbaş için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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