CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yanıt: \'Emeklilere bir şey söylesin\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için 'Özgür efendi' demesi ile ilgili soru üzerine; "Efendi demek kötü bir şey değil. Aylarca düşünüp düşünüp de bana, söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir. Onun seviyesine inmem. Ama o bir şey söyleyecekse, emeklilere bir şey söylesin. Önce şu 10 bin lirayı, asgari ücret seviyesine çıkarsın; 17 bin 2 lira, asgari ücret seviyesi en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sora kendisine cevap vereceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katıldı. Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğindeki açılış töreninin ardından müzeyi inceleyen Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için 'Özgür efendi' dediğinin anımsatılması üzerine Özgür Özel, şunları söyledi:

"Onlardan emekliler müjdeli bir haber bekliyorlar. Bu kadar düşük bir emekli maaşıyla, bu kadar yoksullukla baş başayken o bana ne lakap takacağını düşünüyor. Düşündü düşündü, 'Özgür Efendi' demeyi uygun görmüş. Efendi demek kötü bir şey değil. Aylarca düşünüp düşünüp de bana, söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir. Onun seviyesine inmem. Ama o bir şey söyleyecekse, emeklilere bir şey söylesin. Önce şu 10 bin lirayı, asgari ücret seviyesine çıkarsın; 17 bin 2 lira asgari ücret seviyesi en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sora kendisine cevap vereceğim."