CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmralı Heyeti ile Görüşme Meselesine Açıklama - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmralı Heyeti ile Görüşme Meselesine Açıklama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin İmralı Heyeti ile yapılması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, tüm genel başkanların görüşmesi gerektiğini belirterek, bu sürecin siyasi stratejilere dönüştürülmesinin doğru olmadığını ifade etti. Ayrıca, şehit aileleri ve gazilerle toplumsal mutabakatın önemine vurgu yaptı ve görüşmenin detaylarının MYK toplantısında değerlendirileceğini söyledi.

05.01.2025 13:34
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(SARIKAMIŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin İmralı Heyetiyle CHP arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin olarak, "Kimse böyle bir mevzuda, 'Efendim bütün genel başkanlar görüşsün ama bir partinin genel başkanı bir başka şekilde konumlansın' falan... Bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dökmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz. Bu konuyu arkadaşlarımızla enine boyuna değerlendiriyoruz. Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Geçen hafta perşembe günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüşen DEM Parti İmralı Heyeti'nin bu hafta görüşmelerine devam etmesi, bu çerçevede CHP ile de bir görüşme yapması bekleniyor. Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü etkinliklerinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Meselenin özü şu: Biz Meclis'in dışlanmamasını, şeffaf ve samimi ilerlenmesini ve toplumsal mutabakatı öneriyoruz. toplumsal mutabakatın bizim için en önemli köşe taşı da şehit aileleri ve gaziler. Burada dünya kadar şehit babasının, gazinin gözünün içine bakabiliyorsak bu tutumumuz sayesindedir. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Şehit ailelerinin ve gazilerin 'evet' demedikleri hiçbir şeye 'evet' demeyiz. Onları incitecek hiçbir tutumda bulunmayız."

"Bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz"

Özel, görüşmenin ne zaman ve hangi düzeyde yapılacağı sorusu üzerine, "MYK toplantısında durumu değerlendireceğiz. Ama kimse böyle bir mevzuda, 'Efendim bütün genel başkanlar görüşsün ama bir partinin genel başkanı bir başka şekilde konumlansın' falan... Bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dökmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz. Bu konuyu arkadaşlarımızla enine boyuna değerlendiriyoruz. Ben MYK toplantısı bitmeden böyle bir şey söyleyemem. Ayrıca böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

İmralı Heyeti, Özgür Özel, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmralı Heyeti ile Görüşme Meselesine Açıklama - Son Dakika

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