CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dr. Sadık Ahmet\'i anma mesajı yayımladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı mesajda, "Batı Trakya Türklerinin eşitlik ve adalet taleplerinin unutulmaz lideri, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'nin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'i şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirmesinin 29'uncu yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından tıp dokturu ve siyasetçi Sadık Ahmet'in 29. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Özel mesajında, "Batı Trakya Türklerinin eşitlik ve adalet taleplerinin unutulmaz lideri, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'nin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'i şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirmesinin 29'uncu yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.