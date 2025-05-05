CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı

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Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel'i cenaze töreninde takip edip saldırdı. Görüntüler ortaya çıktı.

05.05.2025 16:31
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(İSTANBUL) - Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun AKM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen tören öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i salon dışında takip ettiği ortaya çıktı. Saldırganın, binaya girmeden önce Özel'in dışarda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkadan geldiği, Özel ve beraberindekilerin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği görüldü. Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklediği anlara ilişkin görüntüler de ANKA Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında Selçuk Tengioğlu isimli eski hükümlünün fiziksel saldırısına uğradı.

Özgür Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun tören öncesinde Özgür Özel'i takip ettiği anlar ortaya çıktı. Tören sonrasında da saldırganın protokol çıkışında beklediğini gösteren kayıtlar ANKA Haber Ajansı canlı yayın kameralarına yansıdı.

Saldırganın, binaya girmeden önce Özel'in dışarda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkadan geldiği, Özel ve beraberindekilerin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği görüldü. Saldırganın Özel salona girdikten sonra dışarda beklediği, bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak dikkat çekici hareketler yaptığı görüldü. Burada da bekleyişine devam eden saldırganın bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve orada bekleyişine devam ettiği tespit edildi. Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklediği görüldü.

Kaynak: ANKA

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