CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık'ın Anma Törenine Katıldı

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halk müziği sanatçısı Emre Saltık'ın ölümünün 7'nci yılı nedeniyle İstanbul Büyükçekmece'deki mezarı başında düzenlenen anmaya katıldı. Özel, "İlk şarkılardan bir tanesinin 'Diren Filistin' olduğunu gördük. Ramazanın ilk günü. Bugün bütün İslam coğrafyasına, bütün dünyaya barış diliyoruz. Kanın durmasını diliyoruz. Filistin'deki gözyaşının durmasını diliyoruz. Emre Saltık'ın ilk albümünde Filistin'i, Filistin ile dayanışmayı işlemiş olmasını ayrıca anlamlı buluyoruz... Emre Hocayla ilgili o içimizdeki bir mum, kalbimizi yakmaya hep devam edecek. Çok erken kaybettik. Genç yaşta yitirildiği için yaşasaydı neler yapacaktı ve nelerden mahrum kaldık; onu değerlendirmek gerekiyor. İnsan hep buna hayıflanıyor" dedi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Mart 2017'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Emre Saltık için bugün anma düzenlendi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Güzelce Mezarlığı'nda yapılan anmaya Saltık'ın ailesi, sevenleri ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı.

"BÜTÜN DÜNYAYA BARIŞ DİLİYORUZ"

Burada konuşan Özel, Saltık'ın ardında derin izler bıraktığını belirterek şunları söyledi:

"İlk albümünün adına baktık. İlk şarkılardan bir tanesinin 'Diren Filistin' olduğunu gördük. Ramazanın ilk günü. Bugün bütün İslam coğrafyasına, bütün dünyaya barış diliyoruz. Kanın durmasını diliyoruz. Filistin'deki gözyaşının durmasını diliyoruz. Emre Saltık'ın ilk albümünde Filistin'i, Filistin ile dayanışmayı işlemiş olmasını ayrıca anlamlı buluyoruz. Anneannem, bilge bir kadındı, Selanik doğumlu. '40'ında lokma dökülecek' deyince dedim ki anneanneme, neden 40'ında lokma dökülüyor. Dedi ki, 'Bir yakının öldüğünde insanın kalbinde 40 tane mum yanmaya başlıyor. Her gün biri sönüyor, biri sönüyor ama 40'ından sonra o bir tane mum hep kalıyor, hep içini ömür boyunca yakıyor. Yaşıyorsun ama içinde o acıyı da taşıyorsun' demişti. Emre Hocayla ilgili o içimizdeki bir mum, kalbimizi yakmaya hep devam edecek. Çok erken kaybettik. Emre Hoca gibileri anarken yaptıklarından çok böyle genç yaşta yitirildiği için yaşasaydı neler yapacaktı ve nelerden mahrum kaldık; onu değerlendirmek gerekiyor. İnsan hep buna hayıflanıyor. Allah rahmet eylesin. Evlatları, ailesi, değerli eşi hepimize emanettir. Belediye meclis üyesiyken, partimizin üyesiyken hayatını kaybetmiştir. Saltık ailesinin dışında Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin de yeri doldurulmaz bir üyesidir, neferidir. Allah rahmet eylesin."

Burada okunan duanın ardından Özel, çevredeki bir kahvehaneye de uğradı. Kısa bir sohbetin ardından Büyükçekmece'den ayrıldı.