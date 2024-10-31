CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Toplanma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Toplanma Çağrısı Yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta düzenleyecekleri miting için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacaklarını ve halkın iradesini savunacaklarını açıkladı. Özel, belediye başkanının tutuklanmasını protesto edeceklerini belirtti.

31.10.2024 14:54  Güncelleme: 15:00
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sorduk; 'Esenyurt'un en büyük meydanı neresi?' diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı. Daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00'daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Saat 16.00'da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul'un iradesini savunacağız. Türkiye'nin geleceğini savunacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Özel, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz dün Esenyurt'un iradesine, Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle Esenyurt'tayız. MYK'mız Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim.

Saat 16.00'da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesi'ne el koyanlar akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk; 'Esenyurt'un en büyük meydanı neresi?' diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı. Daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00'daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Saat 16.00'da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul'un iradesini savunacağız. Türkiye'nin geleceğini savunacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Toplanma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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