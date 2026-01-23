Anka Haber Ajansı 23 Ocak Cuma Gündemi

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuksuz olarak yargılandığı "Kent Uzlaşısı" davasının Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılacak duruşmasını izleyecek. Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Aile Dayanışma Ağı, 22'inci buluşmasını Silivri'de Marmara Cezaevi önünde gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.00 - İstanbul Çocukları Vakfı,İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 14 yaşındayken bıçaklanarak öldürülen Matia Ahmet Minguzzi, saldırıya uğradığı Kadıköy Salıpazarı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 – Diyarbakır'da 25 Ocak Pazar günü yapılması planlanan "Umut ve Özgürlük Mitingine" ilişkin Demokratik Kurumlar Platformu Tertip Komitesi tarafından DEM Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.30 - İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, "Türk bayrağına ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelen saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - Dilovası kozmetik fabrikası yangını faciasında yakınlarını kaybeden aileler, Kocaeli Gebze Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. (TRABZON)

