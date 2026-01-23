Anka Haber Ajansı 23 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anka Haber Ajansı 23 Ocak Cuma Gündemi

23.01.2026 09:03  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davanın duruşmasını izleyecek. Ayrıca Özel, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret edecek.

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuksuz olarak yargılandığı "Kent Uzlaşısı" davasının Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılacak duruşmasını izleyecek. Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Aile Dayanışma Ağı, 22'inci buluşmasını Silivri'de Marmara Cezaevi önünde gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.00 - İstanbul Çocukları Vakfı,İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 14 yaşındayken bıçaklanarak öldürülen Matia Ahmet Minguzzi, saldırıya uğradığı Kadıköy Salıpazarı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 – Diyarbakır'da 25 Ocak Pazar günü yapılması planlanan "Umut ve Özgürlük Mitingine" ilişkin Demokratik Kurumlar Platformu Tertip Komitesi tarafından DEM Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.30 - İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, "Türk bayrağına ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelen saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - Dilovası kozmetik fabrikası yangını faciasında yakınlarını kaybeden aileler, Kocaeli Gebze Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. (TRABZON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Basın Toplantısı, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 23 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:17:00. #7.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 23 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.