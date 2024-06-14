CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ethem Sarısülük'ü anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ethem Sarısülük'ü anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü ölümünün 11. yılında anmak için bir mesaj paylaştı. Özel, mesajında Ethem Sarısülük'ün demokratik protesto hakkını kullanırken vurulduğunu ve bu cinayeti unutturmayacaklarını belirtti.

14.06.2024 22:00
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü ölümünün 11. yılında andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarılsülük için X hesabından bu akşam bir anma mesajı paylaştı.

Özel'in paylaştığı mesaj şöyle:

"Demokratik protesto hakkını kullanırken Ankara'nın göbeğinde vurulan Ethem Sarısülük'ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Verilen cezaların vicdanları tatmin etmesi, sorumluların hesap vermesi için bu cinayeti unutturmayacağız!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ethem Sarısülük'ü anma mesajı paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ethem Sarısülük'ü anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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