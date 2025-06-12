CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in Eşi ile Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

(MANİSA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile Manisa'da taziyeleri kabul ediyor. Fatih Sergi Salonu'nda taziyelerin üçüncü gününde, Manisalı oyuncu Demet Evgar da Nurcan Zeyrek ve beraberindekilere başsağlığı dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından taziye ziyaretleri, Fatih Sergi Salonu'nda devam ediyor.

Taziyelerin üçüncü gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Nurcan Zeyrek'e, Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, kız kardeşi Özlem Zeyrek, amcaları Arif Zeyrek ve Muharrem Zeyrek, Nurcan Zeyrek'in kız kardeşi Emre Nur Tuğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve CHP'nin Manisa milletvekilleri eşlik ediyor.

Taziye ziyaretine, Manisa çevresinden gelen yüzlerce vatandaşın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Taziyede yer alan isimler arasında; İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, oyuncu Demet Evgar, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da yer aldı.

Öte yandan taziye ziyaretleri sırasında Kur'an-ı Kerim okunurken, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu da Ferdi Zeyrek için dua etti.