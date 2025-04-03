CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fethi Yaşar'a Taziye Ziyaretinde Bulundu

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel,oğlu Bülent Yaşar'ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde oğlu Bülent Yaşar'ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu.
Taziye ziyaretine CHP Grup Başkanvekili Murt Emir, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.
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