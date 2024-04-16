CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin ziyaretini saldırılar nedeniyle erteledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Nisan'da Filistin'e gitmek için hazırlıklarının tamamlandığını ancak İran ve İsrail arasında yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması nedeni ile bu ziyareti ertelediklerini söyledi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel, 7 Ekim'den beri Filistin'de 33 bin kaybın yaşandığını ancak dünya kamuoyunun tepkisiz kaldığını anlatarak şunları söyledi:

"15 Nisan günü dün Filistin'de olacaktım bütün hazırlıklarımız tamamdı ancak haftasonu yaşanan saldırılardan sonra tüm hava sahalarının uçuşa kapatılması kaçınılmaz olarak ziyaretimizi ertelememize sebebiyet verdi. Ancak en kısa zamanda Filistin'e gitmek ve oradaki halkın mağduriyetini 33 bin çoğu kadın ve çocuk kaybın bir kez daha dünyaya duyurulmasını, bir ülkede 33 bin tane civciv ölse Dünya Sağlık Örgütü harekete geçer, Birleşmiş Milletler heyet kurar salgın mı geliyor diye. Konu ile ilgili rapor ister. 33 bin çocuk kadın genç ölüyor kimse kılını kıpırdatmıyorsa orada bize düşen, 3. genel başkanımız Karaoğlan Bülent Ecevit'in rahmetli Yaser Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır."