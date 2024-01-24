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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar' - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesinin 31. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, derin devleti koruyan ve kayıran ifadelerin altında kalmadan bu ülkede namuslu, dürüst, Atatürkçü insanların rahat edemeyeceğini belirtti.

24.01.2024 - 14:16,  Güncelleme: 14:18
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesinin 31. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde; "Birileri diyor ki, 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.' Bu ifade, derin devleti koruyan ve kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar, bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkede namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün; gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 31 yıl önce katledildiği evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, anma etkinliğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Mumcu cinayeti ile ilgili şunları söyledi:

"Bugün 24 Ocak, 31 yıl önce bu sokakta patlayan bir bomba Türkiye'de tahrip gücüyle Cumhuriyet'in değerlerine saldırdı. Cumhuriyet'i Cumhuriyet yapan, bizi biz yapan değerlere saldırdı. O değerlerin en cesur savunucusunun bedenini paramparça etti. Ancak o beden, bu ülkenin sınırları içindeki her yere savurulurken; her yere kendi direncini, mücadele azmini, aydınlanma ışığını taşıdı. Uğur Mumcu, 31 yıldır yanan bir mumdur; karanlığa karşı yanan bir mumdur. Bu katliamın, bu cinayetin gerçek failleri ortaya çıkarılmadı. Aslında bu cinayet, işlenmeden önce failleri ortada olan bir cinayettir. Uğur Mumcu, Rabıta kitabında kimi yazıyorsa, failler onlardır. Papa-Mafya-Ağca kitabında devlet-mafya ilişkilerini ve yurtdışı bağlantılarını nasıl yazıyorsa, fail onlardır. Uğur Mumcu'nun mücadele ettiği; devlet içine sızan tarikatlar, failin ta kendisidir.

31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor. Ama birileri diyor ki, 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.' Bu ifade, derin devleti koruyan ve kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar, bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkede namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar\'
Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet, Uğur Mumcu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar' - Son Dakika
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