CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediye Başkanı\'nın görevden alınmasına tepki gösterdi

Güncel

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, "Kayyım atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır. Eğer suçu varsa yargılanır. Tutuklu yargılanırsa -ki tercih etmemek lazım -yerine Belediye Meclisi'nden vekil seçilir. Ceza alırsa kesinleşince düşer yerine Belediye Meclisi'nden belediye başkanı seçilir" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasını Hakkari halkının iradesine saygısızlık olarak değerlendirdi.

Görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden başkan seçilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır. Eğer suçu varsa yargılanır. Tutuklu yargılanırsa -ki tercih etmemek lazım- yerine Belediye Meclisi'nden vekil seçilir. Ceza alırsa, kesinleşince düşer yerine Belediye Meclisi'nden belediye başkanı seçilir. Bu böyle uygulanması gerekirken bir KHK ile 'konu terörle ilişkili ise kayyum atarım, hemen atarım. Mahkeme kesinleşmeden atarım. Soruşturma ile birlikte atarım. Sonra içlerinden seçtirmem.' Hakkari bir Belediye Meclisi seçiyor. Belediye Meclisi'ndeki herkes farklı farklı kişiler. Biri suçluysa onu bağlar. Kanuna göre kardeşini bağlamaz, evladını bağlamaz. Ama sanki bütün Belediye Meclisi o suçu işlemiş gibi 'içinizden seçemezsiniz ben atarım' diyor. Vali'yi atıyor. Bu anlayış AKP'nin bu anlayışı Cumhur İttifakının 31 Mart günü seçimlerde aldığı hezimetin en önemli birkaç sebebinden biridir. Milletin iradesine saygılı olmayanın milletin gönlünde yeri olmaz."

(SÜRECEK)