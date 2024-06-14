CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hayrabolu'da hububat fiyatlarına tepki gösterdi

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(HAYRABOLU)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "Buğday Mitingi"nde yaptığı konuşmada, hububat fiyatlarını düşük açıklanmasına tepki gösterdi. Özel, "Buğdaya yüzde 10 zam verenlere, bunu da tweet atarak söyleyenlere yazıklar olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize düzenlenen "Çay Mitingi"nin ardından bugün de Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde partisinin düzenlediği "Buğday Mitingi"nde çiftçilere seslendi. İktidarın ilan ettiği taban fiyatlardan çiftçilerin memnun olmadığını kaydeden CHP Lideri, şöyle konuştu:

"Çiftçiye bu hesap doğru gelmez, bu hesap tutmaz. Bu borçlar ödenmez, bu iş böyle yapılmaz. Çiftçiye bunu yaparsanız 'bu memleketin beli doğrulmaz' dedim. Gecenin 11.30'nda tweet atıyorlar. Tweet atarak fiyat verenlerin mazot yüzde 110 artmışken, gübre yüzde 35 artmışken bütün masraflar ikiye katlamışken buğdaya yüzde 10 zam verenlere, bunu da tweet atarak söyleyenlere yazıklar olsun."

(SÜRECEK)