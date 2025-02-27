CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ile Ön Seçim Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ile Ön Seçim Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti genel merkezinde il başkanları ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. 'Gel, Seç, Tarihe Geç' sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara hitap edildi.

27.02.2025 18:50  Güncelleme: 19:13
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti genel merkezinde il başkanları ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

CHP'nin "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganlı ön seçim toplantısının ardından CHP Lideri Özel, cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Özel'e toplantıda, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek eşlik etti. Özel ve İmamoğlu burada; il başkanları, il belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı olarak yapılan belediye başkanları toplantısında Özel, katılımcılara hitap etti. İl örgütleriyle gerçekleştirilen toplantıda ise Genel Başkan Yardımcısı Zeybek ile İmamoğlu konuşma yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ile Ön Seçim Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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