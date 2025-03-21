CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İmamoğlu'na yönelik saldırılar yönetim biçimine - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İmamoğlu'na yönelik saldırılar yönetim biçimine

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırıların onun şahsına değil, yönetim biçimine yönelik olduğunu belirtti. Özel, yoksul ve sahipsiz bırakılan kesimlere sahip çıkan İmamoğlu'nu desteklemek için vatandaşları sandığa sahip çıkmaya davet etti.

21.03.2025 15:42  Güncelleme: 17:17
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırıların Ekrem İmamoğlu'nun şahsına, servetine, eşine, dostuna değil onun yönetim biçimine ve ortaya koyduğu eserlere olduğuna dikkati çekerek, "'Ne için memnunsun' diye sorulduğunda yüzde 60'a varan memnuniyetinde vatandaş anne karttan, kreşlerden, 'Hoş geldin bebek' paketinden, kent lokantalarından, aşevlerinden bahsediyor. Yani bu iktidarın yoksul ve sahipsiz bıraktıkları, üç çocuk diye teşvik edip o çocukları aç bıraktıkları, proteinsiz, eğitimsiz, kreşsiz bıraktıklarına Ekrem Bey sahip çıkıyor. Bugün insanlar bu akşam buraya geldiklerinde Türkiye'de meydanlara çıktıklarında fakir ailenin kreş hakkını savunacaklar" diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dolayısıyla Saraçhane'ye yürüyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne destek ziyaretinde bulundu. Ardından yapılan basın açıklaması sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İlerleyen dakikalar içinde Emniyet'te ifade işlemleri başlayacak"

Özel, bir soru üzerine, "Yaklaşık yarım saat önce sayın İmamoğlu'nun avukatları aranarak birazdan ifade işlemlerine başlayacakları söylenilmişti. Bizdeki son bilgi o. Tahminen bu saatlerde ya da ilerleyen dakikalar içinde Emniyet'te ifade işlemleri başlayacak diye biliyorum" ifadesini kullandı.

"Memnun olmadığın seni ezen, sömüren iktidarı değiştirmenin yolu sandıktır"

"Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından bugün bir paylaşım yapıldı. 'Kreşlere de soruşturma açılmış' denildi. Bu soruşturmanın detayları neler, yeni bir soruşturma mı açıldı?" sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Anlaşılan o ki Ekrem Başkan kendisine yöneltilen ya da yöneltilmesi muhtemel sorular içerisinde kreşlerin de olduğunu olduğunu söylemiştir. Ama zaten temel yaklaşım şu burada hedef alınan Ekrem İmamoğlu değil ki Ekrem İmamoğlu üç kuşaktır iş adamlığı yapan hali vakti yerinde siyasete girmeden önce ticaretle çok ön planda olmuş birisi. Ekrem İmamoğlu'na bugün yapılan saldırılar, Ekrem İmamoğlu'nun şahsına, servetine, eşine, dostuna değil. Onun yönetim biçimine ve ortaya koyduğu eserlere. Benim de Tayyip Bey'in de gördüğümüz bir gerçek var. 31 Mart'ta seçildiği oy oranının çok üzerinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler özellikle Ekrem İmamoğlu. 'Ne için memnunsun' diye sorulduğunda yüzde 60'a varan memnuniyetinde vatandaş anne karttan, kreşlerden, 'Hoş geldin bebek' paketinden, kent lokantalarından, aşevlerinden bahsediyor. Yani bu iktidarın yoksul ve sahipsiz bıraktıkları, üç çocuk diye teşvik edip o çocukları aç bıraktıkları, proteinsiz, eğitimsiz, kreşsiz bıraktıklarına Ekrem Bey sahip çıkıyor. Bugün insanlar bu akşam buraya geldiklerinde Türkiye'de meydanlara çıktıklarında fakir ailenin kreş hakkını savunacaklar, yoksulların beslenme, barınma hakkını savunacaklar. Sandık vurgusunda da şunu söylüyoruz, eğer sandığı kaybedersek bugünkü fakirler hep fakir kalacak çünkü iktidarı değiştiremeyeceksin bugün iktidarın yoksulun dostu olmayan yarın olur mu? Bugün işsize iş bulmayan yarın bulur mu? Memnun olmadığın seni ezen, sömüren iktidarı değiştirmenin yolu sandıktır. Bugün iktidar sandığı elimizden almak istemektedir. Gün sandığa sahip çıkarak kötü yöneteni göndermek iyisini getirme imkanını milletin elinde tutmasıdır. Onun için bugün seçebilme hakkına sahip çıkan herkesi, bu iktidarın yaptıklarını protesto edip sokağa çıkmaya, çatışmadan, kavga etmeden 'ben buradayım demokrasinin yanındayım' demeye davet ediyoruz."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İmamoğlu'na yönelik saldırılar yönetim biçimine - Son Dakika

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