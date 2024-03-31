CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oyu CHP'li Ferdi Zeyrek aldı.
Özel'in, memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullandığı 1174 No'lu sandığın sayımı tamamlandı.
Söz konusu sandıkta kullanılan 289 oydan 13'ü geçersiz sayıldı. CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı.
Aynı sandıkta, Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP'nin adayı Musa Semih Balaban 168 oy, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Çerçi 58, İYİ Parti adayı Tufan Akan 41, Zafer Partisi Osman Kılıç 3 oy alırken, Bağımsız Türkiye, Demokrat, Deva ve Vatan Partisi adayları da 1'er oy aldı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en yüksek oy CHP'li Ferdi Zeyrek'e çıktı - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, yarışı önde götürüyor. Kayseri'de açılan sandıklarda yüzde 91,76 oranında oy alan Metin, ilk sırada yer alıyor.
Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç, seçimi önde tamamladı. Açılan sandıkların yüzde 96,39'u tamamlandı ve Osman Koç 7 bin 182 oy alırken, AK Parti Adayı Davut Şahin 4 bin 993 oy aldı. Diğer adayların oy durumları ise şu şekildedir: Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz 481 oy, Saadet Partisi Adayı Selçuk Onat 425 oy, Zafer Partisi Adayı Aysel Çimen 78 oy ve diğer adaylar 27 oy aldı.
Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve oy sayımının devam ettiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?