CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda İtiraz Ediyor

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta; "Artık bu çağda, Almanya'da 1962'den beri, Fransa'da 1974'ten beri, İngiltere'de 1972'den beri ölümlü kazalar olmuyorken; 'Bu mesleğin fıtratında ölüm var' diyenlere itiraz ediyoruz. Ölümü değil yaşamı savunuyoruz. Sömürüyü değil emeği savunuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Zonguldak'ta miting yaptı. Özel, şöyle konuştu:

"İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bir arpa boyu yol alamadık. Halen daha Türkiye'nin çeşitli yerlerinde günde 3 vardiya halinde madenciler inerken elbette mesleklerinin gereği helalleşerek iniyorlar. Ancak artık bu çağda, Almanya'da 1962'den beri, Fransa'da 1974'ten beri, İngiltere'de 1972'den beri ölümlü kazalar olmuyorken; 'Bu mesleğin fıtratında var ölüm' diyenlere itiraz ediyoruz. Ölümü değil yaşamı savunuyoruz. Sömürüyü değil emeği savunuyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde İliç'te birileri bir yandan paraları istiflerken bir yandan bir dağı istiflediler. O dağ, 9 evladımızı, 9 kardeşimizi, 9 canımızı aldı sürükledi götürdü. Maalesef halen daha maden ocaklarında kayıplar vermenin, maden ocaklarının başında gözü yaşlı anaların, eşlerin, çocukların görüntüleri yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bir yandan da biz yokluktan, yoksulluktan, emekçilerin hakkından, emeklilerin hakkından konuştuğumuzda bu maden ocaklarının vergilerini affedenler, İliç'teki şirkete göstermelik 16 milyonluk ceza kesip 3 ay sonra 222 milyon vergi cezasını affedenler emekçiye gelince, emekliye gelince para yok diyorlar."