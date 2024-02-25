CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsmail Ok\'un Milli İrade Hırsızlığına Karşı Balıkesir Bir Cevap Verecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz İsmail Ok'u istediler diye çekildik. Ahmet ağladı, hepimiz ağladık, çekildik. İYİ Parti, İsmail Ok için destek istedi, bütün desteğimizi verdik. Ama o desteği aldı. Sonra hepimizi bıraktı, AK Parti'ye gitti. Bunun bir hesabının görülmesi lazım. Bu hesabı Ahmet Akın'dan başkası göremez. İsmail Ok'un milli irade hırsızlığına karşı Balıkesir, bir cevap verecek. Yanlarına mı bırakacak? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'nin yanına mı kalsın? Bizi çektirtip yerine İYİ Parti'den aday, o aday da kazanmak için değil resmen kaybetmek için çalıştı. Ahmet Akın'ın aldığı, Millet İttifakı'nın elindeki belediyeyi aldı Cumhur İttifakı'na verdi. E yanlarına mı kalsın? Balıkesir, bunu yanlarına bırakmaz. AK Parti'nin yanına bırakmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra otobüsten vatandaşları selamlayarak şehir turu yapan Özel, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı.

Özel, CHP Balıkesir İl Başkanlığı ziyaretinde şunları söyledi:

"10 NUMARA BİR BAŞKAN ADAYIMIZ VAR"

"Balıkesir iyi, dürüst yönetilmek istenen bir kentti, olmadı. Hakkını almak isteyen bir kentti, olmadı. Balıkesir'in plakası gibi 10 numara bir başkan adayımız var. Balıkesir'deki tüm siyasi partiden insanların kıymet ve değer verdiği Ahmet Akın. Ahmet Akın için biz hep şöyle söylüyoruz. 'Ahmet Akın, herkese yakın.' Bütün Balıkesir'e yakın. Hangi görüşte olurlarsa olsunlar herkese yakın. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Ahmet başkanımızın kahvesini içmeye geleceğiz."

Özel, bir gazetecinin " Meral Akşener'e bir çağrıda bulunmuştunuz. Onunla ilgili geri dönüş oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İSMAİL OK'UN MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞINA KARŞI BALIKESİR BİR CEVAP VERECEK"

"Şu an için yok. Balıkesir'deki adaydan ve sözcüden bir şeyler duyduk. Ama biz Meral Hanım'ın Balıkesir'e, Balıkesirliye, Ahmet Akın'a verilmiş bir sözü var. Ona benim gözümün önünde şöyle demişti. 'Hiçbirine bir borcum yok ama sana bir borcum var. Onu ödeyeceğim' dedi Ahmet'e. Biz Meral Hanım'ın canı sağ olsun, şartlar onu gerektiriyorsa, burada gerekli adımı atamıyorsa bile geçmişte çok samimi ifadelerini biliyoruz. Bunu İYİ Partililer, Balıkesir de biliyor. O gün biz nasıl bir fedakarlık yaptık, herkes biliyor. Biz İsmail Ok'u istediler diye çekildik. Ahmet ağladı, hepimiz ağladık, çekildik. İYİ Parti, İsmail Ok için destek istedi, bütün desteğimizi verdik. Ama o desteği aldı. Sonra hepimizi bıraktı, AK Parti'ye gitti. Bunun bir hesabının görülmesi lazım. Bu hesabı Ahmet Akın'dan başkası göremez. İsmail Ok'un milli irade hırsızlığına karşı Balıkesir bir cevap verecek. Yanlarına mı bırakacak? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'nin yanına mı kalsın? Bizi çektirtip yerine İYİ Parti'den aday, o aday da kazanmak için değil resmen kaybetmek için çalıştı. Ahmet Akın'ın aldığı, Millet İttifakı'nın elindeki belediyeyi aldı Cumhur İttifakı'na verdi. E yanlarına mı kalsın? Balıkesir, bunu yanlarına bırakmaz. AK Parti'nin yanına bırakmaz. İYİ Parti'nin seçmeni iyi insanlara, Balıkesir'in bütün seçmenlerine hatta hak geçmesin isteyen, normal şartlarda AK Parti seçmeni de olsa bir haksızlık olduğunu gören bütün seçmenlere inanıyorum, güveniyorum. Söyleyecek sözümüz budur. Adalet, bir gün yerini bulur. Bizce o gün de bugündür."

Özel, seçim otobüsünün üzerinde şöyle konuştu:

"HAK YERİNİ BULACAK. AHMET AKIN, BELEDİYE BAŞKANI OLACAK"

"Bir seçimin kazanılıp kazanılmayacağı bilboard sayılarından, bir partinin astığı pankartlardan belli olmaz. Bir seçimin kazanıldığı kendi ayağıyla, kendi kendine gelen seçmenle olur. Biz Balıkesir'e önem veriyoruz. Aslında Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almıştı. Doğru mu? Sonra ne oldu? Bir rica oldu. Dediler ki 'Siz adayı çekin. Balıkesir bizden olsun.' Vallahi ben ikilettim, Ahmet ikiletmedi. Ağlaya ağlaya, elimizle Balıkesir'i birine verdik. Hak yerini bulacak. Ahmet Akın, belediye başkanı olacak."