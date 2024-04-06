CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ile Ticareti Protesto Eden Gençlerin Gözaltına Alınmasını Takip Edecek

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İstiklal Caddesi'nde İsrail ile Türkiye'nin yaptığı ticareti protesto eden bir grup gencin polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması üzerine süreci takip etmek amacıyla İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

'Filistin İçin Bin Genç' aktivistleri bugün İstiklal Caddesi'nde 'İsrail ile Ticarete Dur De' sloganıyla eylem yapmak için toplandı. Gençler eylem öncesi gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İstiklal Caddesi'nde İsrail ile Türkiye'nin yaptığı ticareti protesto eden bir grup gencin polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması üzerine süreci takip etmek amacıyla İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

Özel, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. İsrail ile Ticarete Dur de sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz" açıklaması da yapmıştı.