CHP'den Ayşenur Eygi'ye Başsağlığı - Son Dakika
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CHP'den Ayşenur Eygi'ye Başsağlığı

CHP\'den Ayşenur Eygi\'ye Başsağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da saldırısı sonucu hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, İsrail'in sivillere yönelik saldırısını ve Filistin'e yapılan zulmü lanetledi.

06.09.2024 21:58
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için başsağlığı mesajı yayımladı. CHP Lideri Özel, İsrail'in sivillere yönelik saldırısını ve Filistin'e yapılan zulmü lanetlediğini vurguladı.

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da başından mermiyle vurularak öldürülen 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. İsrail'i lanetleyen CHP Lideri Özel şu ifadelere yer verdi:

"İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısında başından mermiyle vurulan 26 yaşındaki evladımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. İsrail'in sivillere yönelik saldırısını ve Filistin'e yapılan zulmü lanetliyoruz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Batı Şeria, Özgür Özel, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Son Dakika

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