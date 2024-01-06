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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak, gençlerle bir araya geldi. İstanbul İl Başkanlığı'nda, İl Başkanı Özgür Çelik ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile bir süre görüşen Özel, gençlerin görüşlerini önemsediklerini ve her fırsatta dinleyeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı\'na katıldı
06.01.2024 - 17:15,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak, gençlerle bir araya geldi.

Özel, CHP İl Başkanlığı'nda, İl Başkanı Özgür Çelik ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "İstanbul İl Başkanlığımızı ziyaretimiz sırasında devam etmekte olan İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na İl Başkanımız Özgür Çelik ile bir süre katılarak, gençlerimizle bir araya geldik. Görüşlerini önemsediğimiz gençlerimizi her fırsatta dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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