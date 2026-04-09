CHP Lideri Özel'den Savaş ve Seçim Vurgusu

09.04.2026 16:50
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret ederek, savaşın etkileri ve Türkiye'de erken seçim gerekliliği gibi konuları tartıştı. Özel, savaşın kaybedeninin çocuklar ve kadınlar olduğunu belirtti ve ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti ve görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşa değinerek, 'Savaşın kazananı olmaz. Kaybedeni; çocuklar, kadınlar ve kırılgan gruplardır. İran’da savaşa doğrudan taraf değiliz' dedi. Savaşın dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini, petrol fiyatlarındaki artışın gıda fiyatlarına yansıdığını vurguladı.

Türkiye'nin bir an önce erken seçime veya ara seçime gitmesi gerektiğini belirten Özel, 'Geçim yoksa seçim var dedik. Kararı millet versin' ifadelerini kullandı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alınması hakkında konuşan Özel, Erkol'un kooperatifte yöneticilik yaptığını, bilirkişi raporlarının dosyaya sunulduğunu ve kamu zararı olmadığının belirlendiğini söyledi. Erkol'un ifadesinin alındıktan sonra görevine döneceğini düşündüğünü ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise görüşmede bazı konularda hemfikir olduklarını dile getirdi ve siyasi gelişmeleri, seçim konularını konuştuklarını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

