Özgür Özel İzmir'de dört proje açılışı yapacak

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir'de dört projenin açılışını gerçekleştirecek ve Karabağlar Belediyesi'nin Karabağlar Dokuz Eylül Modeli Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Projesi'nin lansmanına katılacak.

Özel'in İzmir programı, 11.00'de Bayraklı Belediyesi ile başlayacak, burada Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışı ve yeni araç filosu tanıtım törenine katılacak.

CHP Lideri Özel, Bayraklı programı sonrasında saat 12.30'de Bornova Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Sarnıç Mescid–Aksa Camisi'nde cuma namazı kılacak ve saat 15.00'te hem Mescid–Aksa Camisi hem de Doğanlar Kent Bostanı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Özel, Bornova sonrasında Buca'da Edip Akbayram Etüd Merkezi'ni ziyaret edecek ve saat 16.00'da Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi toplu açılış törenine katılacak.

Genel Başkan Özgür Özel, üç ilçedeki programlarının ardından Karabağlar Belediyesi programına geçecek ve Karabağlar Dokuz Eylül Modeli Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Projesi'nin lansmanına katılacak.