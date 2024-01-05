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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de şehit düşen polis memuru ve adliye çalışanını anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de şehit düşen polis memuru ve adliye çalışanını anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de terör saldırısını önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can'ı şehit oluşlarının 7'nci yılında rahmet ve minnetle anarak sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir\'de şehit düşen polis memuru ve adliye çalışanını anma mesajı paylaştı
05.01.2024 - 10:15,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de terör saldırısını önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İzmir'de bir terör saldırısını önlerken şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye çalışanımız Musa Can'ı şehit oluşlarının 7'nci yılında rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de şehit düşen polis memuru ve adliye çalışanını anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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