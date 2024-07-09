CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maden İşçilerini Anma Mesajı Yayınladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Madencilere verilen sözler tutulsun diye verdikleri mücadele sırasında geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i ölüm yıldönümlerinde saygıyla anıyorum" dedi.

Özgür Özel, Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i ölüm yıldönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Madencilere verilen sözler tutulsun diye verdikleri mücadele sırasında geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i ölüm yıldönümlerinde saygıyla anıyorum."