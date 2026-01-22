Özgür Özel, Mehmet Fikret Özbilgin'in Cenazesine Katıldı - Son Dakika
Özgür Özel, Mehmet Fikret Özbilgin'in Cenazesine Katıldı

22.01.2026 17:51  Güncelleme: 23:34
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Maden Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Fikret Özbilgin'in cenazesine katıldı ve ailesine taziye dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Fikret Özbilgin'in Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini 1986-1992 yılları arasında yürüten 76 yaşındaki Mehmet Fikret Özbiglin, 20 Ocak Salı günü Ankara'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özbilgin için bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenazesine katıldı. Mehmet Fikret Özbilgin'in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerini ileten Özel'e; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

Kaynak: ANKA

