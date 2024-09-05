Özgür Özel, Metin Lokumcu Davası İçin Trabzon'a Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel, Metin Lokumcu Davası İçin Trabzon'a Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Trabzon Adliyesi'nde görülecek Metin Lokumcu davasının karar duruşmasına sahip çıkılması için çağrıda bulundu. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayı nedeniyle davada bulunamayacaklarını ancak kalplerinin Trabzon'da olacağını söyledi. Metin Lokumcu'nun adalet mücadelesinin önemli olduğunu vurgulayan Özel, davanın seyrine dikkat çekti.

05.09.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon Adliyesi'nde yarın görülecek Metin Lokumcu davasının karar duruşmasına sahip çıkma çağrısı yaptı.

CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok istememe rağmen maalesef ben ve çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz orada olamayacağız çünkü o gün çok önceden ilan edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayı var. Bizler oradayız, oradan anacağız Metin Lokumcu'yu ama kalbimiz Trabzon'da olacak" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Tam 9 yıl boyunca Metin Lokumcu'nun arkadaşları ve ailesi adalet mücadelesi verdiler ve olayın oluşundan dokuz yıl sonra iddianame hazırlandı. İlgililer taksirle adam öldürme iddiasıyla yargılanmaya başladılar. Zaten taksirle adam öldürmeye ilişkin dava açılması yeterli değildi ama bu haksızlık yetmiyormuş gibi davayı Artvin'den Trabzon'a kaçırdılar. Ardından sanıkları getirmek yerine SEGBİS sistemiyle yargılamaya başladılar. Yine yetmiyormuş gibi Metin Lokumcu'nun zaten kalp hastası olduğunu, ilaç kullandığını, tesadüfen orada olduğunu iddia edecek kadar kalpsizleştiler. Metin Lokumcu'yu silah gibi kullanılan biber gazı öldürmüştür. Davayı müdahil olma isteklerini reddettiler. Şimdi o davanın karar duruşmasına geldik. Nihayet 6'sında karar duruşması var. Maalesef Savcı sanıkların hepsinin beraatini istedi. Orada Metin Lokumcu'nun dostlarının hep birlikte bu meseleye sahip çıkması son derece önemli. Çok istememe rağmen maalesef ben ve çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz orada olamayacağız çünkü o gün çok önceden ilan edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayı var. Bizler oradayız, oradan anacağız Metin Lokumcu'yu ama kalbimiz Trabzon'da olacak. 6'sında, sabah 9'da herkesi Trabzon Adliyesi'ndeki bu önemli davaya ve Metin Lokumcu'nun hatırasına sahip çıkmaya davet ediyorum."

Özgür Özel, Metin Lokumcu Davası İçin Trabzon\'a Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı
Kaynak: ANKA

Metin Lokumcu, Özgür Özel, Politika, Trabzon, Güncel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Metin Lokumcu Davası İçin Trabzon'a Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:35:41. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Metin Lokumcu Davası İçin Trabzon'a Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement