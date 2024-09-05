Özgür Özel, Metin Lokumcu Davası İçin Trabzon\'a Sahip Çıkma Çağrısı Yaptı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon Adliyesi'nde yarın görülecek Metin Lokumcu davasının karar duruşmasına sahip çıkma çağrısı yaptı.

CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok istememe rağmen maalesef ben ve çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz orada olamayacağız çünkü o gün çok önceden ilan edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayı var. Bizler oradayız, oradan anacağız Metin Lokumcu'yu ama kalbimiz Trabzon'da olacak" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Tam 9 yıl boyunca Metin Lokumcu'nun arkadaşları ve ailesi adalet mücadelesi verdiler ve olayın oluşundan dokuz yıl sonra iddianame hazırlandı. İlgililer taksirle adam öldürme iddiasıyla yargılanmaya başladılar. Zaten taksirle adam öldürmeye ilişkin dava açılması yeterli değildi ama bu haksızlık yetmiyormuş gibi davayı Artvin'den Trabzon'a kaçırdılar. Ardından sanıkları getirmek yerine SEGBİS sistemiyle yargılamaya başladılar. Yine yetmiyormuş gibi Metin Lokumcu'nun zaten kalp hastası olduğunu, ilaç kullandığını, tesadüfen orada olduğunu iddia edecek kadar kalpsizleştiler. Metin Lokumcu'yu silah gibi kullanılan biber gazı öldürmüştür. Davayı müdahil olma isteklerini reddettiler. Şimdi o davanın karar duruşmasına geldik. Nihayet 6'sında karar duruşması var. Maalesef Savcı sanıkların hepsinin beraatini istedi. Orada Metin Lokumcu'nun dostlarının hep birlikte bu meseleye sahip çıkması son derece önemli. Çok istememe rağmen maalesef ben ve çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz orada olamayacağız çünkü o gün çok önceden ilan edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayı var. Bizler oradayız, oradan anacağız Metin Lokumcu'yu ama kalbimiz Trabzon'da olacak. 6'sında, sabah 9'da herkesi Trabzon Adliyesi'ndeki bu önemli davaya ve Metin Lokumcu'nun hatırasına sahip çıkmaya davet ediyorum."