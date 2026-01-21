CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Neşet Can'ın Cenaze Törenine Katıldı

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki dönem Manisa il başkan yardımcılarından ve Manisa Eczacı Odası'nın önceki dönem başkanı eczacı Meliha Nalan Can'ın eşi Neşet Can (76) için Manisa Hatuniye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıkları sebebiyle 76 yaşında vefat eden, partisinin önceki dönem Manisa il başkan yardımcılarından ve Manisa Eczacı Odası'nın önceki dönem başkanı eczacı Meliha Nalan Can'ın eşi Neşet Can'ın cenaze törenine katıldı.

Neşet Can için Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Hatuniye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, CHP il ve ilçe yöneticileri, parti üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Neşet Can'ın naaşı, Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin törenine de katılan Özel, burada ayrıca dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu ve geçen yıl hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kabirlerini ziyaret ederek çiçek bıraktı, dua etti.