CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandığa giden yurttaşlara teşekkür etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye genelinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, sandığa giden yurttaşlara teşekkür etti. Özel, ayrıca sandık görevlilerine, müşahitlere ve gönüllülere kolaylıklar diledi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum."